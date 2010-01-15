Тігіпко пропонує підключати великий капітал

Кандидат у президенти Сергій ТІГІПКО пропонує до розробки родовищ на морському шельфі підключати великий капітал.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, так він прокоментував заяву прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО про те, що вона за п`ять років забезпечить освоєння шельфу Чорного моря.

«Опанувати технології розвідки та видобутку вуглеводнів на великих глибинах неможливо за кілька років. Зростання видобутку власних нафти і газу неможливе без застосування механізму угод про розподіл продукції – УРП», - сказав С.ТІГІПКО.

«У всьому світі не так багато компаній, які зуміли опанувати і ефективно застосовувати технології видобутку нафти і газу на шельфі. Технологічна прірва між найбільшими нафтовими компаніями і «Нафтогазом України» величезна. Наївно думати, що її можна подолати за п`ять років», – переконаний С.ТІГІПКО. Він вважає, що НАК сьогодні не має ні технологій, ні фінансових ресурсів для повноцінного освоєння шельфу.

«У світі давно й успішно застосовуються угоди про розподіл продукції як ефективний інструмент кооперації великого приватного капіталу і держави в сегменті видобутку вуглеводнів. Україна цей механізм ігнорує, – зауважив С.ТІГІПКО. – Консервація родовищ, розробка яких знизила б залежність від імпортних енергоносіїв, – це не заслуга уряду, а докір йому. З великим капіталом не треба боротися, як це робить Юлія ТИМОШЕНКО, його потрібно вміло використовувати на благо держави».