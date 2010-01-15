Нафта ОПЕК подорожчала

Ціна нафтового "кошика" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) виросла до 77,6 долара, йдеться у повідомленні організації, повідомляє РИА Новости.

Станом на четвер, 14 січня, ціна бареля нафти ОПЕК зросла на 0,44 долара і склала 77,59 долара проти 77,15 долара в попередній день торгів.

Рекорд ціни "кошика" був встановлений 3 липня 2008 року - 140,73 долара за барель. Середня ціна за підсумками 2009 року склала 61,06 долара за барель.

У січні 2009 року середня ціна бареля нафти ОПЕК склала 41,54 долара, в лютому - 41,41 долара, в березні - 45,78 долара, в квітні - 50,2 долара, в травні - 56,98 долара, в червні - 68,36 долара, в липні - 64,59 долара, в серпні - 71,35 долара, у вересні - 67,17 долара, в жовтні - 72,67 долара, в листопаді - 76,29 долара, в грудні - 74,01 долара.

У березні 2008 року "кошика" була розширена до 12 сортів нафти за рахунок Еквадору. Таким чином, в даний час ціна "кошика" ОПЕК визначається як середній арифметичний показник фізичних цін таких сортів нафти, що видобуваються країнами картелю: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Еквадор), Iran Heavy (Іран), Basra Light (Ірак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Лівія), Bonny Light (Нігерія), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудівська Аравія), Murban (ОАЕ) і BCF 17 (Венесуела).