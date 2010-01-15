Уряд продовжить пільги на газ для хімпідприємств

Міністерство промислової політики України підготувало проект постанови Кабінету Міністрів України, якою пропонується продовжити до 1 січня 2011 року дію нульової цільової надбавки на природний газ для хімічних підприємств – виробників азотних добрив.

Про це сказано в листі НАК «Нафтогаз України» Міністерству палива й енергетики від 14 січня ц.р., текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, уряд має намір внести відповідні зміни до Порядку внесення до спеціального фонду державного бюджету збору у вигляді цільової надбавки до тарифу на природний газ, затверджений рішенням уряду №442 від 11 червня 2005 року.

Проектом постанови пропонується, зокрема, встановити, що на обсяг природного газу, який використовується хімпідприємтсвами як сировина за окремими договорами з постачальником, збір у вигляді цільової надбавки стягується за нульовою ставкою до 1 січня 2011 року. При цьому перелік таких підприємств затверджує Мінпромполітики за погодженням з Міністерством фінансів і Державною податковою адміністрацією України.

Проект постанови Кабміну розглядався на урядовому комітеті 14 січня ц.р.

Як повідомляв УНІАН, постановою №359 від 14 квітня ц.р. Кабінет Міністрів України звільнив хімічні підприємства від сплати збору у вигляді цільової надбавки на природний газ до 1 січня 2010 року.

Довідка УНІАН. Хімічний комплекс України споживає в середньому майже 8,3 млрд. куб. м природного газу на рік, при цьому основне споживання його припадає на виробництво мінеральних добрив.

Найбільшими споживачами природного газу для виробництва зазначеної продукції є шість азотних підприємств: ВАТ "ДніпроАзот", ВАТ "Одеський припортовий завод", ЗАТ "Сєверодонецьке об`єднання "Азот", ВАТ "Рівнеазот", ВАТ "Азот" (Черкаси) і ВАТ "Концерн "Стирол" (Горлівка), які щорічно споживають майже 7,74 млрд. куб. м природного газу, а також ЗАТ "Кримський Титан" і ВАТ "Сумихімпром", які виробляють більш як 90% загального обсягу фосфорних добрив.