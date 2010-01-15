Молдова повідомила про газову заборгованість Придністров'я

Заборгованість Придністров`я за постачання російського газу становить 2,3 мільярда доларів (більш як 67 мільярдів рублів). Про це заявив генеральний директор компанії "Молдовагаз" Олександр ГУСЄВ, передає РІА «Новости».

Газовий борг Придністров`я, за словами О.ГУСЄВА, суттєво більший від "історичної заборгованості" самої Молдови, яка винна "Газпрому" 350 мільйонів доларів, причому половину цієї суми становить пеня.

Раніше у січні віце-прем`єр і міністр економіки Молдови Валерій ЛАЗЕР повідомив, що поточний борг "Молдовагазу" за спожите в 2009 році російське паливо становить 51 мільйон доларів. Про це повідомляє РБК. При цьому ще наприкінці вересня 2009 року борг Молдавії за газ сягав 59 мільйонів доларів.

У 2008 році борг "Молдовагазу" перед "Газпромом" без урахування пені становив 1,343 мільярда доларів. При цьому сама компанія повністю сплатила постачання російського газу Молдові, а зростання заборгованості сталося за рахунок Придністров`я, яке не змогло розрахуватися за газ.

У першому кварталі 2010 року вартість газу для Молдови була підвищена "Газпромом" до 233 доларів за тисячу кубометрів, тобто на 17% порівняно з минулим роком. За умовами російсько-молдавського протоколу про співпрацю, до 2011 року ціни на газ для Молдови повинні збільшитися до рівня європейських.