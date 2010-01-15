«Газпром» розпочав будівництво компресорної станції

Сьогодні ВАТ «Газпром» розпочало будівництво компресорної станції «Портова» магістрального газопроводу «Грязовець – Виборг», яка стане відправною точкою для поставок газу газопроводом «Північний потік».

Як повідомили УНІАН в Управлінні інформації «Газпрому», будівництво ведеться у бухті Портова в районі м. Виборг Ленінградської області.

Голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР на церемонії наголосив, що «Газпром» розпочав будівництво останнього об`єкту перед морською ділянкою газопроводу «Північний потік».

За його словами, наступним кроком буде початок будівництва морської ділянки навесні цього року.

«Компресорна станція «Портова» стане унікальним об`єктом світової газової галузі за сумарною потужністю, за робочим тиском (220 атм), за відстанню транспортування газу, за добовим об`ємом осушення газу. Аналогів такому об`єкту у світі немає. Це об`єкт в буквальному розумінні на передовій науково-технічного прогресу в газовій галузі. При його створенні «Газпром» використовуватиме новітнє обладнання і найбільш передові інноваційні технології. Станція забезпечить транспортування газу газопроводом «Північний потік» на 1200 кілометрів без створення додаткових компресорних потужностей на німецькому березі», - сказав О.МІЛЛЕР.

Він додав, що будівництво компресорної станції є черговим важливим етапом у роботі «Газпрому» щодо диверсифікації маршрутів поставки російського газу, у підвищенні енергетичної безпеки країн Європи.

Довідка УНІАН. Введення першочергових компресорних потужностей на КС «Портова» заплановано на 2011 рік з подальшим поетапним збільшенням до 366 МВт до кінця 2012 року.

На КС «Портова» буде 6 газоперекачувальних агрегатів (ГПА) потужністю 52 МВт і 2 ГПА потужністю 27 МВт.

Установка з підготовки газу до транспортування (УПГТ), яку буде розміщено на КС «Портова», дозволить виключити утворення конденсату і газових гідратів у морському газопроводі, що підвищує технічну надійність «Північного потоку».

Установка призначена для осушення 170 млн. куб. м природного газу на добу. Монтаж першої черги установки планується завершити наприкінці 2010 року, другої черги – наприкінці 2011 року.

Будівництво магістрального газопроводу «Грязовець — Виборг» (протяжність – 900 км, проектна потужність – 55 млрд. куб. м газу на рік) ведеться для забезпечення поставок газу з Єдиної системи газопостачання Росії до газопроводу «Північний потік» і споживачам Північно-західного регіону. Введення газопроводу в експлуатацію здійснюватиметься поетапно з 2011 року. Планується, що на проектну потужність газопровід вийде до кінця 2012 року.

Газопровід «Північний потік» - новий маршрут експорту російського газу до Європи. Газопровід пройде через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район м. Виборг) до узбережжя Німеччини (район м. Грайфсвальд). Протяжність газопроводу становитиме близько 1200 км.

Введення в експлуатацію першої нитки «Північного потоку» заплановане на 2011 рік, другої – у 2012 році. Сумарна потужність газопроводу становитиме 55 млрд. куб. м на рік.

Акціонерами компанії - оператора проекту Nord Stream AG є російський "Газпром" - 51%, німецькі Wintershall Holding і E.ON Ruhrgas - по 20%, а також нідерландська Gasunie - 9%.