Представники 11 держав підтримали проект ЄАНТК

Представники 11 держав підтримали реалізацію проекту Євро-Азіатського нафтотранспортного коридору на базі Одеса-Броди-Плоцьк.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента Польщі Леха КАЧИНСЬКОГО, відповідну заяву підписали учасники енергетичної конференції, котра відбулася 14 січня в Батумі (Грузія).

За даними канцелярії польського президента, декларацію підписали представники урядів та енергетичних фірм з Литви, Польщі, України, Грузії, Азербайджану, Туркменістану, Казахстану, Туреччини, Болгарії, Білорусії та Румунії.

Крім цього, серед підписантів є представник Єврокомісії, котрий також взяв участь в енергетичній конференції, котра відбулася замість Енергетичного форуму, який раніше планувався на цей же день, але був відмінений через те, що в ньому не зміг взяти участь український президент Віктор ЮЩЕНКО.

У прес-службі відзначають, що, крім проекту ЄАНТК, учасники конференції обговорили реалізацію проекту Nabucco та “Південний потік”, а також ситуацію в енергетичному секторі в Східній Європі.

У ході конференції було представлено ТЕО проекту ЄАНТК, який має на меті диверсифікацію поставок енергоносіїв в Європу, що має посилити її енергетичну безпеку.

„Енергетична конференція була важливим кроком в розмовах, оскільки присутні в Батумі представники Казахстану та Туркменістану взяли участь в схваленні спільної декларації”, - відзначає прес-служба.

Довідка УНІАН. Ідея проекту будівництва Євро-Азіатського нафтотранспортного коридору Одеса – Броди – Плоцьк – Гданськ виникла в середині 90-х років. Вона передбачала будівництво нового транспортного коридору нафти, який дав би можливість поставляти каспійську нафту в країни Західної і Центральної Європи.

23 травня 2003 року в Брюсселі уряду України, Польщі і Єврокомісія підписали спільну декларацію про підтримку проекту ЄАНТК. Єврокомісія також виділила 2 млн. євро на проведення ТЕО будівництва трубопроводу Броди – Плоцьк, який дав би можливість протягнути вже побудовану українську трубу з Одеси на Чорному морі до польського Гданська на побережжі Балтійського моря.

Вартість реалізації ЄАНТК на базі нафтопроводу Одеса – Броди, згідно із затвердженим ТЕО, становить 2-8 млрд. дол. залежно від обсягів транспортування нафти.