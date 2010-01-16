ЄС вимагає від Польщі підвищити ціни на газ

Виконавчий орган Європейського Союзу, до якого Польща приєдналася в 2004 році, вимагає від польської влади лібералізувати ринок газу, що спричинить подорожчання газу для населення країни, повідомляє газета Dziennik Gazeta Prawna.

Єврокомісія погрожує польській владі поданням позову до Європейського суду, якщо уряд добровільно не лібералізує ринок.

За даними газети, поляки сьогодні платять за газ стільки ж, скільки промислові споживачі, тоді як у Німеччині, яку ставлять у приклад, ціни для населення вищі на 30%.

Експерти вважають можливою лібералізацію газових цін не раніше 2013-2014 року.