Польща відкрила доступ до стратегічних запасів газу

Міністр економіки Польщі Вальмер Павляк дав дозвіл на використання стратегічних запасів газу.

Рішення ухвалене у відповідь на заяву акціонерного товариства OGP Gaz-System, подане на початку січня, передає Polskie radio.

За словами прес-секретаря підприємства Малгожати Полковської, заява була подана профілактично, оскільки зараз поки що немає реальної потреби використовувати стретегічні запаси.

"Це був превентивний засіб, щоб забезпечити безперебійну діяльність опалювальної системи в ситуації, якщо зросте потреба в газі під час зниження температури.

Але підкреслю, що зараз такої потреби немає, оскільки є достатня кількість робочого газу", - зазначила вона.

Як відомо, польський газово-нафтовий концерн PGNiG повідомив після зустрічі з "Газпромом", яка відбулася у вівторок, що буде продовжувати переговори з питання додаткових поставок газу для Польщі, котрі тривають уже кілька місяців.