Польща відкрила доступ до стратегічних запасів газу
Це превентивний крок
Міністр економіки Польщі Вальмер Павляк дав дозвіл на використання стратегічних запасів газу.
Рішення ухвалене у відповідь на заяву акціонерного товариства OGP Gaz-System, подане на початку січня, передає Polskie radio.
За словами прес-секретаря підприємства Малгожати Полковської, заява була подана профілактично, оскільки зараз поки що немає реальної потреби використовувати стретегічні запаси.
"Це був превентивний засіб, щоб забезпечити безперебійну діяльність опалювальної системи в ситуації, якщо зросте потреба в газі під час зниження температури.
Але підкреслю, що зараз такої потреби немає, оскільки є достатня кількість робочого газу", - зазначила вона.
Як відомо, польський газово-нафтовий концерн PGNiG повідомив після зустрічі з "Газпромом", яка відбулася у вівторок, що буде продовжувати переговори з питання додаткових поставок газу для Польщі, котрі тривають уже кілька місяців.