Світові ціни на нафту знизилися

У Лондоні - до 77 долл., Нью-Йорку - 78 долл.

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 15 січня 2010 р. на нафтових біржах знизилися. Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів найближчого місяця постачання склали: у Лондоні на Intercontinental Exchange Futures Europe - IPE Brent Crude - 77,11 (-0,71) дол./бар.; у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 78,00 (-1,39) дол./бар., пише РБК-Україна.

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