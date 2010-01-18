Ціни на нафту впали до 78 доларів

Ціни на нафту на торгах у п`ятницю впали на 1,8%, продемонструвавши падіння п`ятий день поспіль. Останні економічні дані США не змогли надати переконливих ознак того, що відновлення економіки буде протікати досить швидко, щоб стимулювати зростання попиту на енергоносії, передає ПРАЙМ-ТАСС.

За підсумками торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування лютневих ф`ючерсів на легку нафту впали на 1,39 долара - до 78 доларів за барель. Ф`ючерси на нафту марки Brent на ICE Futures подешевшали на 1,46 долара - до 77,11 долара за барель.