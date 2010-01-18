Кабмін скасував газовий збір для ГМК і хімпрому

Підприємства гірничо-металургійного і хімічного комплексу у січні-березні 2010 року не платитимуть збір у вигляді цільової надбавки до тарифу на природний газ.

Відповідна постанова Кабінету міністрів України № 1425 від 23 грудня 2009 року про продовження пільг для металургів і хіміків на перший квартал 2010 роки оприлюднена на сайті Верховної Ради.

Водночас, згідно з постановою, умовою нульового газового збору і отримання підприємствами ГМК і хімпрому електроенергії за пільговими тарифами є 100%-ва оплата за природний газ і електроенергію.

Нагадаємо, останній раз нульовий газовий збір для більш як 80 підприємств цих галузей було встановлено на період з жовтня 2008 року до березня 2009 року. Потім Кабмін у квітні 2009 року ухвалив постанову про 2%-й газовий збір для промпідприємством за винятком лише для кількох хімічних підприємств, які використовують природний газ як сировину.

Восени 2008 року Кабмін і представники підприємств ГМК і хімпрому підписали меморандум про взаєморозуміння з метою нормалізації ситуації в галузях, зокрема, стабілізації цін на їх продукцію, збереження робочих місць, зарплати і соцгарантій, а також розвитку внутрішнього ринку.

У рамках меморандуму Кабмін постановою № 925 від 14 жовтня 2008 року ввів мораторій на підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення для гірничо-металургійних і хімічних підприємств, а також запропонував Національній комісії з регулювання електроенергетики припинити з 1 листопада 2008 року для них підвищення цін на електроенергію. Спочатку постанова була прийнята на період до 1 січня 2009 року, а потім ще чотири рази її дія продовжувалася.