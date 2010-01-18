«Укргазвидобування» збільшила видобуток газу на 2,7%

Найбільша в Україні газодобувна компанія "Укргазвидобування", дочірня компанія НАК "Нафтогаз України", за оперативними даними, у 2009 році збільшила обсяги видобутку газу на 2,7%, у порівнянні з 2008 роком, - до 15 млрд. 233,1 млн. куб. м.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

У той же час, у 2009 році "Укргазвидобування" скоротило обсяги видобутку нафти і газового конденсату на 2,8%, у порівнянні з 2008 роком, - до 741,2 млн. тонн.

Довідка УНІАН. ДК "Укргазвидобування" – одне з найбільших підприємств з видобутку і переробки природного газу і газоконденсату, яке входить у систему НАК "Нафтогаз України". На компанію доводиться понад 70% здобутого українського газу. Компанія виробляє понад 80% всього пошуковий-розвідувального буріння і близько 66% сейсморозвідувальних робіт в країні.