«Укрнафта» скоротила видобуток нафти до 2,8 млн. тонн

Найбільша в Україні нафтовидобувна компанія ВАТ «Укрнафта», за оперативними даними, у 2009 році скоротила обсяги видобутку нафти і газового конденсату на 7,6%, порівняно з 2008 роком, до 2 млн. 825,6 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

Водночас, у 2009 році «Укрнафта» скоротила об`єми видобутку газу на 6,9%, порівняно з 2008 роком, до 2 млрд. 947,2 млн. куб. м.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укрнафта» – найбільша нафтовидобувна компанія України, яка видобуває 75% нафти і газового конденсату від загального обсягу видобутку в країні.

50%+1 акція «Укрнафти» належать НАК «Нафтогаз України», 42% акцій контролює група «Приват».

У 2008 році «Укрнафта» скоротила видобуток нафти і газового конденсату на 3,3%, або на 103,9 тис. тонн, порівняно з 2007 роком, до 3 млн. 57,2 тис. тонн.