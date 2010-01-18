Виробництво бензину в Україні в 2009 р. збільшилося на 0,8%

Українські нафтопереробні заводи (НПЗ) у 2009 році збільшили виробництво автомобільного бензину на 0,8%, порівняно з 2008 роком, - до 3,257 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням Держкомстату, виробництво дизельного пального в Україні в 2009 році збільшилося на 6,8%, порівняно з 2008 роком - до 3,909 млн. тонн.

Виробництво топкового мазуту в Україні в 2009 році збільшилося на 5,6%, порівняно з 2008 роком - до 2,569 млн. тонн.

Як повідомляв УНІАН, в 2008 році, за інформацією Держкомстату, українські НПЗ скоротили виробництво автомобільного бензину на 22,3%, порівняно з 2007 роком, - до 3,232 млн. тонн. Виробництво дизельного пального в Україні в 2008 році скоротилося на 12,0%, порівняно з 2007 роком, - до 3,651 млн. тонн, а виробництво топкового мазуту в Україні в 2008 році скоротилося на 29,7% – до 2,422 млн. тонн.

Довідка УНІАН. В Україні працюють шість нафтопереробних заводів, загальною потужністю переробки 51,11 млн. тонн нафти на рік. Три НПЗ, включаючи Одеський НПЗ («ЛУКОЙЛ»), Лисичанський (ТНК-ВР) і Кременчуцький («Нафтогаз України»), за даними Антимонопольного комітету України, контролюють 66% українського ринку бензинів і 51% ринку дизельного пального.