Ціни на бензин ростимуть і далі. Росія і Білорусь допоможуть?

Український ринок нафтопродуктів незабаром може загальмувати від зростання цін. Передумови для цього є. І це не тільки підвищення вартості барреля на світових майданчиках, але і проблемна суперечка двох сусідок – Росії і Білорусі. У будь-якому разі, слід пильнувати...

Політична інтрига із запахом бензину

Якщо Новий рік на газовому фронті пройшов абсолютно спокійно – Україна в строк і в повному обсязі розрахувалася за грудневий газ, то відносини Росії і Білорусі підмочив бензин. Дві країни увійшли у 2010-й без контракту на постачання нафти. А все тому, що не погодили умови «співпраці». У цьому питанні Москва не оригінальна – Білорусь тепер має сплачувати 100% митний збір. У Мінська інша думка – пільги мають бути продовжені у рамках угоди про Митний союз Росії, Білорусі і Казахстану, що виключає застосування мит і кількісних обмежень у внутрішній торгівлі (мито на російську нафту, що поставляється до Білорусі, у грудні 2009 року складало 96,48 дол./т, для решти країн – 271 дол./т). Росія запропонувала без мита всього 6 млн. т для внутрішніх потреб. А за все інше, будьте ласкаві, платіть...

Переговори сторін 6-7 січня ц.р. у Москві не дали позитивних результатів. У ряді ЗМІ з`явилася інформація, що «північна» сусідка сильно тиснула на білоруську делегацію. Але з цього нічого не вийшло. Як заявив тоді представник Посольства Білорусі в РФ, позиція Мінська залишається незмінною. «У разі узгодження експертами остаточного варіанту протоколу по постачаннях нафти до Білорусі перший заступник прем`єр-міністра Білорусі Володимир Семашко готовий виїхати до Москви для підписання документів», - відзначив дипломат.

Хоча дистанційні переговори продовжуються, та, видно, ще далекі від підписання, поки ніхто нікуди вилітати не збирається. Правда, поставки нафти на білоруські НПЗ продовжуються...

Без України не обійшлося

Конфлікт Росії і Білорусі спровокував ріст цін на нафту на світовому ринку – 4 січня вони піднялися вище за позначку 80 доларів за баррель. Трейдери побоюються, що ситуація може привести до зриву поставок вуглеводнів до Європи. Росія «допомогла» їм у формуванні цієї думки. Вона попередила Європейський Союз, як уміє, наперед, приплівши сюди й Україну, про можливе припинення постачань нафти до Словаччини, Чехії і Угорщини нафтопроводом "Дружба" через територію України через розбіжності з питань ціни. Дещо раніше віце-прем`єр РФ Ігор Сєчин заявив, що збій у поставках пояснюється відсутністю між російськими постачальниками і чеськими покупцями прямих договорів. На думку влади РФ, продаж російської нафти у Чехію за участю посередників не гарантує виконання узгоджених експортних графіків. Останні три роки Росія неодноразово пропонувала чеській стороні укласти меморандум про співпрацю у сфері поставок російської нафти.

***Трубопровід "Дружба" протяжністю близько 6 тисяч кілометрів є найбільшою системою трубопроводів у світі. Північна ділянка нафтопроводу проходить територією Білорусі, Польщі і Німеччини, а південна – України, Чехії, Словаччини й Угорщини. По "Дружбі" в країни ближнього і дальнього зарубіжжя спрямовується майже половина російської нафти, що йде на експорт. Останніми роками основним, західним, напрямом нафтопровідної системи перекачується до 70-80 мільйонів тонн продукту на рік.

Секретаріат Президента з поясненням не забарився. Уповноважений Ющенка з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський підтвердив, що Україна таки веде переговори про підвищення для Російської Федерації ставки за транзит нафти українськими нафтопроводами. Правда, він не уточнив, до якого рівня планується підвищити ставку транзиту нафти, пославшись на комерційну таємницю. За твердженнями ж Нафтогазу, зарози для Європи ситуація, що склалася, не несе.

Та це був невеликий відступ, який тільки доводить те, що не лише Росія, але і її партнери уміють рахувати. Дружба розрахунків не стосується. Причому цей принцип вона сама і нав`язала.

Що стосується російсько-білоруського конфлікту, то керівник білоруського аналітичного центру ECOOM Сергій Мусієнко в інтерв`ю польським журналістам висловив думку, що російська влада просто намагається отримати контроль над нафтовою промисловістю Білорусі.

На його переконання, цю версію підтверджує зрив російсько-білоруських переговорів. Просто хтось у РФ намагається не допустити швидкого створення митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану. „Комусь у Росії необхідно, щоби лаври об`єднання країн колишнього Радянського Союзу не дісталися нинішнім президентам”, - відзначив експерт.

А, може, росіяни намагаються таким чином утриматися на зовнішніх ринках, з яких їх останнім часом витісняють білоруси. Наприклад, у 2008 році російське дизельне пальне (ДП) посідало 63% (2 млн. т) загального обсягу імпорту солярки до України, білоруське — тільки 21% (679 тис. т). А за 11 місяців 2009-го білоруський дизель освоїв 45% (876 тис. т) обсягу імпорту до України, а російський — усього 40% (781 тис. т). Цифри свідчать про початок переділу на ринку нафтопродуктів.

Ціна стояти не буде...

І ще один момент. Росія з 1 лютого може підняти мито на експорт нафти. Ціна російського чорного золота складе рекордні 270,7 дол./т. Експортне мито на світлі нафтопродукти складе 194,7 дол./т, на темні - 104,9 дол./т. Таким чином, експортне мито на нафту збільшиться на 1,4%, у порівнянні з митом, яке було встановлене з 1 січня ц.р.

***Ставка експортного митного збору на сиру нафту з 1 січня 2010 р. склала 267 дол./т. Вивізне мито на світлі нафтопродукти (легкі дистиляти, середні дистиляти, газойли) склало 192,2 дол./т, на темні нафтопродукти (палива рідкі, мастила, відпрацьовані нафтопродукти) - 103,5 дол./т.

Але Білорусь і до цього готова. Якщо російські компанії запропонують їй купувати нафту за ціною, вищою за світову, то вона запровадить додаткове мито по її прокачуванню. Про це, як передає агентство БЕЛТА, заявив глава держави Олександр Лукашенко.

***Мито на нафту, що поставляється до Білорусі з Росії, нинішнього року розраховуватиметься із застосуванням коефіцієнта 0,335 замість колишнього 0,293. Таким чином, з 1 лютого воно складе для Білорусі $111,8. У грудні 2007 року - січні 2008 року при поставках нафти до Білорусі стягується мито $73,3 за тонну.

Усе це разом з досягненням світових економік з виходу з кризи, що провокує зростання цін на нафтопродукти, дуже невесело може закінчитися для українських автомобілістів. Виходить, що здорожчання білоруського палива неминуче? Але його частка на українському ринку, не тільки в плані дизелю, росте. За 11 місяців 2009 року в Україну було імпортовано 628 тис. т білоруських автомобільних бензинів (з яких 185,6 тис. - А-95), а загальний обсяг імпорту бензинів у нашу країну склав 1,538 млн. т.

А зараз трохи статистики, яка дає приводу для оптимізму. За даними Консалтингової групи «А-95», з 11 по 18 січня середні по Україні крупногуртові ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: на бензин А-80 – знизилися на 1%, або 70 грн./т, – до 7150 грн./т; на бензин А-92 – знизилися на 0,8%, або 70 грн./т, – до 8420 грн./т; на бензин А-95 – збільшилися на 2,7%, або 230 грн./т, – до 8830 грн./т; на дизельне пальне – збільшилися на 0,6%, або 40 грн./т, – до 6910 грн./т.

І це тільки крупногуртові ціни. А що потім з ними відбувається на АЗС – відомо усім. Ось і виходить, поки сильні світу цього ведуть переговори про транзит і поставки, нам залишається наповнити з верхом каністри, щоби не залишити свого вірного залізного друга голодним. Але це навряд чи врятує. Шкода, що не можемо залучитися до переговорів – кому, як не нам, все гранично ясно: не вмієте домовлятися – йдіть у відставку, не хочте думати про людей – не місце у верхах. При цьому дуже хочеться пригадати одну історію. Зупинивши одного разу попутку, поспілкувалася з водієм одного з віпів. Він довго нарікав з приводу цін на бензин, а на завершення процитував боса: «Та хай хоч по 20 гривень буде. Мені що. Менше їздити будуть, дороги без пробок – чудово...» Залишається тільки порадіти за нього...

Оксана Павловська (УНІАН)