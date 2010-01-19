Україна скоротила виробництво електроенергії на 10%

Виробництво електроенергії в Об`єднаній енергосистемі України (ОЕСУ) в 2009 році скоротилося на 9,8%, або 18,768 млрд. кВт/год., порівняно з 2008 роком, - до 172 млрд. 907,4 млн. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві палива та енергетики України.

Водночас, у грудні 2009 р., за даними міністерства, вироблення електроенергії зросло на 9,4%, або 1,386 млрд. кВт/год., порівняно з груднем 2008 року, - до 16,092 млрд. кВт/год.

Згідно з повідомленням, минулого року теплові електростанції (ТЕС) скоротили вироблення електроенергії на 13,7%, або 11,279 млрд. кВт/год., – до 71,068 млрд. кВт/год., атомні електростанції (АЕС) – на 7,7%, або 6,918 млрд. кВт/год., – до 82,923 млрд. кВт/год., блок-станції та комунальні ТЕЦ – на 12,7%, або 1,013 млрд. кВт/год., – до 7,137 млн. кВт/год.

Водночас, ГЕС і ГАЕС у 2009 році збільшили вироблення на 3,9%, або на 444,3 млн. кВт/год., – до 11,776 млрд. кВт/год.

Вироблення електроенергії на вітроелектростанціях (ВЕС) у 2009 році впало більш ніж удвічі – до 1,8 млн. кВт/год.

Довідка УНІАН. Виробництво електроенергії в Об`єднаній енергосистемі України (ОЕСУ) за підсумками 2008 року скоротилося на 1,8%, або 3,438 млрд. кВт/год., порівняно з 2007 роком – до 191,688 млрд. млн. кВт/год.

У 2007 році виробництво електроенергії в ОЕСУ збільшилося на 1,6%, або 3 млрд. 6 млн. кВт/год., порівняно з 2006 роком – до 195 млрд. 130,5 млн. кВт/год.