Споживання електроенергії в Україні скоротилося на 8%

У 2009 році споживання електроенергії в Україні, з урахуванням технологічних втрат у мережах (брутто), скоротилося на 8,7%, або 16,151 млрд. кВт/год., порівняно з 2008 роком, – до 169,009 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві палива та енергетики України.

Згідно з повідомленням, за звітний період обсяг споживання електроенергії кінцевими споживачами (нетто) скоротився на 9%, або 13,332 млрд. кВт/год., порівняно з 2008 роком, – до 134,558 млрд. кВт/год.

У грудні минулого року споживання електроенергії кінцевими споживачами зросло на 9,7%, порівняно з груднем 2008 року, – до 13,302 млрд. кВт/год.

У 2009 році промислові підприємства скоротили споживання електроенергії на 16,8%, або 12,902 млрд. кВт/год., – до 64,110 млрд. кВт/год., транспортні підприємства – на 15,7% – до 8,403 млрд. кВт/год., комунально-побутові споживачі – на 3,8% – до 17,769 млрд. кВт/год.

Водночас, обсяги споживання електроенергії населенням за вказаний період зросли на 7,4%, або 2,374 млрд. кВт/год., порівняно з 2008 роком, – до 34,292 млрд. кВт/год.

Дещо збільшили споживання також сільгосппідприємства – на 1,6%, або 52,6 млн. кВт/год., – до 3,338 млрд. кВт/год.

Загалом частка промисловості в загальному обсязі споживання електроенергії в Україні, порівняно з 2008 роком, скоротилася з 52,1% до 47,6%, населення – зросла з 21,6% до 25,5%.

Довідка УНІАН. У 2008 році споживання електроенергії в Україні, з урахуванням технологічних втрат у мережах (брутто), скоротилося на 0,5%, порівняно з 2007 роком, – до 185 млрд. 187 млн. кВт/год. Споживання електроенергії кінцевими споживачами (нетто) скоротилося на 0,6%, або 4 млрд. 876,8 млн. кВт/год., – до 147 млрд. 706,6 млн. кВт/год.