Україна після виборів отримуватиме газ без проблем - "Газпром"

Голова "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР не бачить проблем із поставками газу до України після президентських виборів у нашій країні. Про це він сказав журналістам у вівторок, передає РІА "Новости".

"Україна повністю платить за газ за контрактом, у повному обсязі. Після виборів ситуація не зміниться, черговий платіж має пройти 7 лютого", - сказав О.МІЛЛЕР.

При цьому він висловив упевненість, що “Україна заплатить у повному обсязі”.

Нагадаємо, проблеми з транзитом газу через Україну виникли в 2009 році. "Газпром" 1 січня 2009 року припинив поставки газу Україні у зв`язку з відсутністю угоди на 2009 рік, 7 січня було припинено транзит до країн Європейського Союзу через територію країни. Відновити його вдалося лише після підписання 19 січня нової угоди між "Газпромом" і "Нафтогазом України".

Передуючі цьому переговори вели прем`єр-міністри Росії та України. “Газпром" і "Нафтогаз України" підписали два незалежних один від одного контракти: про купівлю-продаж на період із 2009 по 2019 рік і про обсяги й умови транзиту газу через територію України на той же період.

Згідно з контрактами, "Газпром" і "Нафтогаз" із 1 січня 2010 року переходять до ціноутворення на газ і формування транзитного тарифу відповідно до європейських стандартів.

24 листопада 2009 року "Газпром" і "Нафтогаз України" підписали доповнення до контракту купівлі-продажу природного газу від 19 січня 2009 року. Відповідно до доповнень, річна контрактна кількість газу на 2010 рік встановлена в обсязі 33,75 млрд. куб. м. Підписаними документами закріплено також відсутність штрафних санкцій за обсягами споживання газу НАК "Нафтогаз України" в 2009 році.