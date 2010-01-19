Україна в 2010 році вчасно розраховуватиметься за газ

Віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ переконаний, що на сьогодні немає ніяких сумнівів у тому, що в 2010 році, так само як і в 2009, Україна вчасно розраховуватиметься з Росією за природний газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу журналістам.

«До сьогоднішнього дня Україна своєчасно виконувала всі зобов`язання, і у мене немає сумнівів, що так само країна виконуватиме їх і в майбутньому», - сказав Г.НЕМИРЯ.

Він підкреслив, що рішення ради директорів Міжнародного валютного фонду про використання 2 млрд. дол. валютних резервів, зокрема для оплати за газ, а також внутрішні ресурси України дозволяють проводити вчасну оплату за газ «в усі наступні місяці».

Крім того, Г.НЕМИРЯ повідомив, що вже найближчими днями в Україну планує прибути технічна місія МВФ для продовження роботи над коректуванням програми співпраці і підготовки нової редакції меморандуму про співпрацю МВФ і України для надання четвертого траншу кредиту.

Як повідомляв УНІАН, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Домінік СТРОСС-КАН заявив, що МВФ відновить допомогу Україні після президентських виборів. "Я упевнений, що тільки-но завершиться цей звично невизначений період виборів, буде можливо відновити нормальні відносини", - сказав він.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р., НАК "Нафтогаз України» зобов`язана щомісячно направляти ВАТ «Газпром» платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, що наступає за поставками. У разі першого ж неплатежу контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

Дотепер Україна вчасно і в повному обсязі розраховувалася з «Газпромом» за поставлений газ.