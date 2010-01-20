Ціни на нафту підвищилися

У Лондоні до 77,6 дол., Нью-Йорку - 79 дол.

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 19 січня 2010 р. на провідних нафтових біржах підвищилися. Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів найближчого місяця постачання склали: у Лондоні на InterContinental Exchange Futures Europe - IPE Brent Crude - 77,63 (+0,53) дол./бар.; у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 79,02 (+1,02) дол./бар.

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