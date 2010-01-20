"Нафтогаз" у січні закупить російського газу на 530-550 млн. дол.
14:42, 20 січня 2010Енергетика
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Заявив Уманський
У січні цього року НАК «Нафтогаз України» має намір купити у ВАТ «Газпром» газу на 530-550 млн. дол.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам виконувач обов`язків міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ.
«У січні сума становитиме 530-550 млн. дол.», – сказав І.УМАНСЬКИЙ.
Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» прогнозував у грудні, що ціна імпортного газу для України в першому кварталі 2010 року становитиме 305,2 дол. за тис. кубометрів.
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