Мінвуглепром прогнозує збільшення видобутку вугілля державними шахтами

Міністерство вугільної промисловості України прогнозує збільшення видобутку вугілля державними вугледобувними підприємствами в 2010 році на 2,8% (на 1,1 млн. тонн), порівняно з минулим роком, – до 39,5 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Мінвуглепрому Віктор ПОЛТАВЕЦЬ.

"Прогноз у нас 39,5 млн. тонн", - сказав він.

Підприємства Мінвуглепрому минулого року видобули 38,441 млн. тонн рядового вугілля, що на 15,3% або 6,945 млн. тонн менше, ніж у 2008 році, зокрема, коксівного – 9,133 млн. тонн, енергетичного – 29,306 млн. тонн.

За оперативними даними Міністерства вугільної промисловості, вугледобувні підприємства України в 2009 році скоротили видобуток вугілля на 7% або 5,436 млн. тонн, порівняно з аналогічним періодом 2007 року, – до 72,219 млн. тонн.