Ціни на нафту знизилися

У Лондоні - до 76,3, Нью-Йорку - 77,6 дол./бар.

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 20 січня 2010 р. на провідних нафтових біржах знизилися. Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів найближчого місяця постачання склали: у Лондоні на InterContinental Exchange Futures Europe - IPE Brent Crude - 76,32 (-1,31) дол. / бар.; у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 77,62 (-1,40) дол. / бар., повідомляє Утро.ua

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