„Газпром” поверне EuRoPolGaz 25 млн. дол. боргу за транзит газу

Вищий арбітражний суд Російської Федерації зобов`язав ВАТ «Газпром» заплатити польсько-російській компанії EuRoPolGaz 25 млн. дол. боргу за транзит газу до Німеччини в 2006 році.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це пише Gazeta Wyborcza.

За інформацією газети, дочка «Газпрому» Gazprom Eksport повинна заплатити 23 млн. дол. боргу за транзит газу, 1,88 млн. дол. - відсотки за користування грошима, а також сплатити вартість розгляду справи в суді в розмірі близько 40 тис. дол.

Видання зазначає, що рішення суду, який у грудні 2009 року ухвалив аналогічне рішення, оскаржене «Газпромом», більше оскарженню не підлягає.

Даний борг виник через те, що «Газпром» із 2006 року оплачував транзит газу польською територією за тарифом 1,84 дол. за тисячу кубометрів на 100 кілометрів замість затвердженого польською владою 1,92 дол.

Як повідомляв УНІАН, віце-прем`єр Польщі Вальдемар ПАВЛЯК, який у грудні заблокував затвердження нового газового договору з РФ, цього тижня дав зрозуміти, що поляки можуть «пробачити» борг в обмін на знижки на газ, що поставляється.

Довідка УНІАН. Офіційні представники польського уряду й польської національної нафтогазової компанії PGNIG заявляли про 80-100 млн. дол.. боргу „Газпрома” за транзит газу в 2006-2009 роках.

Перед черговим раундом польсько-російських газових переговорів 12 січня польська газета Dziennik Gazeta Prawna написала, що борг «Газпрому» насправді становить 350 млн. дол.

Крім того, за даними видання, PGNIG може вимагати від російського газового монополіста 65 млн. дол. компенсації за недопоставки газу за контрактом "РосУкрЕнерго", головним акціонером якого є «Газпром».