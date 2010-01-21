«Газпром» у 2011 році удвічі збільшить закупівлю газу в Азербайджані

ВАТ «Газпром» у 2011 році має намір удвічі збільшити закупівлю газу в Азербайджані – до 2 млрд. куб. м.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації «Газпрому» за підсумками сьогоднішньої зустрічі голови правління Олексія МІЛЛЕРА і президента Державної нафтової компанії Азербайджанської Республіки (ДНКАР) Ровнага АБДУЛЛАЄВА.

«Основним результатом зустрічі стала домовленість про те, що вже поточного року «Газпром» придбає у два рази більше азербайджанського газу, ніж спочатку передбачалося, – 1 млрд. куб. м замість 500 млн., а в 2011 році обсяг поставок буде ще в два рази більше, і становитиме близько 2 млрд. куб. м», йдеться у повідомленні.

О.МІЛЛЕР ще раз наголосив на особливості діючого контракту – відсутності верхньої планки обсягів закупівлі газу в Азербайджані, і підтвердив готовність «Газпрому» закуповувати стільки газу, скільки ДНКАР зможе поставити.

Сторони високо оцінили успішно реалізовані домовленості, зазначивши, що «Газпром» і ДНКАР і надалі послідовно розвиватимуть енергетичний діалог між Росією і Азербайджаном.

Нагадаємо, 14 жовтня 2009 року «Газпром» і ДНКАР підписали контракт купівлі-продажу азербайджанського газу. Вже 1 січня 2010 року азербайджанський газ вперше став надходити до Росії через ГВС «Ширвановка».