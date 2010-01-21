НКРЕ підвищила тариф «Запоріжжяобленерго» на 18%

Національна комісія регулювання електроенергетики підвищила тариф енергопостачальної компанії "Запоріжжяобленерго" на передачу електроенергії лініями електропередач до 35 кВ (2-й клас напруги) на 17,65% - до 69,79 грн. за МВт/год., зберігши тариф на передачу лініями 35-110 кВ (1-й клас) на рівні 7,26 грн. за МВт/год.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення комісія ухвалила на засіданні сьогодні.

Перегляд тарифу компанії на передачу на 2-му класі пов`язаний із переходом одного з великих споживачів компанії – Запорізького феросплавного заводу в розряд споживачів 1-го класу напруги у зв`язку з передачею компанією металургійному підприємству в оренду підстанції "Феросплавна-2". У зв`язку з переходом ЗФЗ на 1-й клас обсяги передачі компанії по 2-у класу знизяться на 941 млн. кВт/год. або на 16,3% від загальних обсягів передачі по даному класу.

Тарифи компанії на постачання електроенергії споживачам залишені на минулому рівні: для великих споживачів – 2,17 грн. за МВт/год., для дрібних – 10,85 МВт/год.

Довідка УНІАН. ВАТ «Запоріжжяобленерго» входить до четвірки найбільших енергопостачальних компаній України й займає друге місце за обсягами товарного відпуску електроенергії споживачам.

Статутний фонд ВАТ «Запоріжжяобленерго» становить 44 млн. 840 тис. грн.

За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку, на початок 2008 року 60,248% акцій «Запоріжжяобленерго» володіє НАК «Енергетична компанія України», 18,67% – Bikontia Enterprises Limited (Кіпр), 10,16% – Lex Perfecta Limited (Кіпр).

ВАТ здійснює ліцензійну діяльність на території загальною площею 27 тис. кв. км і обслуговує 787 тис. 150 споживачів. Загальна довжина електричних мереж обленерго становить 40 тис. 954 км.