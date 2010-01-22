Світові ціни на нафту знизилися до 76 долл./барр.

Ціни на нафту на світових ринках у четвер, 21 січня, знизилися на фоні даних уряду США про різкий спад у діяльності нафтопереробних комбінатів, рівень якої досяг максимально низької відмітки за останні 25 років, що свідчить про слабкий попит на сировину і паливо, повідомляє агентство Рейтер.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість березневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil впала на 1,66 долара - до 76,08 долара за баррель.

Ціна березневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів знизилася на 1,74 долара - до 74,58 долара за баррель.