Енергогенеруючі компанії недорозрахувалися за вугілля

Енергогенеруючі теплові компанії в 2009 році погіршили рівень розрахунків за відвантажену вугільну продукцію з вугледобувними підприємствами на 1,4 процентні пункти – з 97,2% в 2008 до 95,8% минулого року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства палива і енергетики.

Згідно з повідомленням, генкомпанії фактично сплатили постачальникам вугільної продукції 15,619 млрд. грн., при тому, що вартість відвантаженої продукції минулого року становила 16,310 млрд. грн.

У грудні 2009 року до грудня 2008 року розрахунки генкомпаній погіршали на 20,8 п.п. – з 134,4% до 113,6%.

Водночас, згідно з повідомленням, минулого року фактичний обсяг поставленої товарної продукції вугільними підприємствами знизився на 16,4%, або на 5,7 млн. тонн, – до 29,010 млн. тонн.

Довідка УНІАН. В Об`єднаній енергосистемі України працюють 4 державні теплові енергогенеруючі компанії - ВАТ «Центренерго», ВАТ «Дніпренерго», ВАТ «Західенерго», ВАТ «Донбасенерго», і одна приватна компанія ТОВ «Східенерго». Єдиним постачальником енергетичного вугілля для державних ТЕС визначено держпідприємство «Вугілля України». Поставки вугілля на ТОВ «Східенерго» забезпечують споріднені у рамках ДТЕК вуглевидобувні підприємства ВАТ «Павлоградвугілля» і «Комсомолець Донбасу».