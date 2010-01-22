Енергопостачальники погіршили розрахунки з «Енергоринком»

Енергопостачальні компанії в 2009 році погіршили розрахунки з оператором Оптового ринку електроенергії ДП «Енергоринок» за придбану в ОРЕ електроенергію на 1,3 п.п. – з 101,1% до 99,8%.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства палива і енергетики.

Згідно з повідомленням, обленерго фактично сплатили «Енергоринку» 52,791 млрд. грн., притому, що вартість придбаної енергокомпаніями електроенергії минулого року становила 52,912 млрд. грн.

У свою чергу, «Енергоринок» минулого року погіршив розрахунки з генерацією на 2,6 п.п. – з 102,6% до 100%. Фактична вартість електроенергії, відпущеної енергогенеруючим підприємствами в ОРЕ, у січні-грудні 2009 року становила 52,078 млрд. грн., що на 1,6%, або на 801,6 млн. грн., більше, ніж в 2008 році. При цьому «Енергоринок» фактично сплатив електроенергію на 52,078 млрд. грн.

Кінцеві споживачі обленерго минулого року також погіршили рівень розрахунків з постачальниками електроенергії на 2,7 п.п. – до 98%. Споживачам було відпущено електроенергії на 56,126 млрд. грн., проте на початок року ті фактично сплатили 54,999 млрд. грн.