Україна скоротила транзит газу до Європи на 20%

ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз України", за оперативними даними, в 2009 році скоротила транзит природного газу до країн Європи на 20,4%, або на 24,4 млрд. куб. м, порівняно з 2008 роком, - до 95,2 млрд. куб. м.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства палива й енергетики України.

Як повідомляв УНІАН, в 2008 році ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз України" протранспортувала до країн Європи 119,6 млрд. куб.м. природного газу, що на 4,4 млрд. куб.м, або на 3,8%, більше, ніж у 2007 році.

Довідка УНІАН. ДК “Укртрансгаз” є оператором газотранспортної системи України. Компанія експлуатує 36,6 тисяч кілометрів магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.