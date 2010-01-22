Україна скоротила транспортування нафти на 6%

Транспортування нафти нафтопровідною системою України, за оперативними даними, в 2009 році скоротилося на 5,9%, або на 2,431 млн. тонн, порівняно з 2008 роком, до 38,535 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства палива й енергетики.

У повідомленні наголошується, що при цьому транзит до країн Європи в 2009 році становив 29,112 млн. тонн нафти, що на 11,4%, або на 3,731 млн. тонн менше, ніж за 2008 рік.

За 2009 рік філією ВАТ «Укртранснафта» «МН Дружба» в цілому транспортовано 25,883 млн. тонн нафти, що на 2,5%, або на 638,1 тис. тонн, більше, ніж у 2008 році.

Філією ВАТ «Укртранснафта» «Придніпровські магістральні нафтопроводи» загалом перекачано 12,652 млн. тонн нафти, що на 19,5%, або на 3,069 млн. тонн, менше, ніж за 2008 рік.

За 2009 рік частка транзитного обсягу перекачування нафти в загальному обсягу нафтоперекачування становила 75,5%, а частка нафтоперекачування на нафтопереробні підприємства України – відповідно 24,5%.

Як повідомляв УНІАН, в 2008 році транспортування нафти нафтопровідною системою України скоротилося на 19,5%, або на 9,938 млн. тонн, порівняно з 2007 роком, до 40,966 млн. тонн. При цьому транзит до країн Західної Європи (Словаччина, Угорщина, Чехія) в 2008 році становив 32,843 млн. тонн нафти, що на 17,4% менше, ніж у 2007 році.

Довідка УНІАН. Нафтотранспортна система України перебуває в експлуатації ВАТ «Укртранснафта» (входить у структуру НАК «Нафтогаз України») і включає 18 нафтопроводів загальною довжиною 4569 кілометрів, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною місткістю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.