«Нафтогаз» збільшив платежі до бюджету на 60%

Підприємства, що входять до структури НАК "Нафтогаз України", в 2009 році збільшили платежі до бюджетів усіх рівнів на 59,5%, порівняно з 2008 роком, до 41 млрд. 603,9 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства палива і енергетики України.

У повідомленні наголошується, що в цілому, підприємства, що належать до Мінпаливенерго, в 2009 році збільшили платежі до бюджетів усіх рівнів на 47,1%, порівняно з 2008 роком, до 48 млрд. 409,4 млн. грн., в т.ч. до Держбюджету – 47 млрд. 369,4 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2008 році підприємства, що входять до структури НАК «Нафтогаз України», збільшили платежі до бюджетів усіх рівнів майже на 76,3%, порівняно з 2007 роком, до 26 млрд. 079,3 млн. грн.

В цілому, підприємства, що належать до Мінпаливенерго, у 2008 році збільшили платежі до бюджетів усіх рівнів на 53,9%, порівняно з 2007 роком, до 32 млрд. 913,3 млн. грн., в т.ч. до Держбюджету – 30 млрд. 637,5 млн. грн.