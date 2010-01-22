«Нафтогаз» скоротив капінвестиції на 18%

Підприємства, що входять до структури НАК "Нафтогаз України", у 2009 році скоротили освоєння капітальних інвестицій на 18%, порівняно з 2008 роком, до 3 млрд. 276,9 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства палива і енергетики України.

У повідомленні наголошується, що в цілому, підприємства, що належать до Мінпаливенерго, в 2009 році освоїли 8,712 млрд. грн. капітальних інвестицій, що на 10,0% менше, ніж за 2008 рік.

Як повідомляв УНІАН, у 2008 році підприємства, ті, що входять до структури НАК "Нафтогаз України", збільшили освоєння капітальних інвестицій на 0,4%, порівняно з 2007 роком, до 3 млрд. 695,6 млн. грн.

В цілому, підприємства, що належать до Мінпаливенерго, у 2008 році освоїли 8 млрд. 605,1 млн. грн. капітальних інвестицій, що на 11,2% більше, ніж за 2007 рік.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК опікується розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.