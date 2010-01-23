Світові ціни на нафту знову знизилися

Ціни на нафту на світових ринках у п`ятницю, 22 січня, продовжили зниження на тлі побоювань відносно низького попиту на сировину і паливо в США і Китаї, повідомляє агентство Рейтер.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість березневих ф`ючерсів на американську легку нафту мазкі Light Sweet Crude Oil впала на 1,54 долара - до 74,54 долара за баррель.

Ціна березневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш мазкі Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів знизилася на 1,75 долара - до 72,83 долара за баррель.