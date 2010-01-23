Газотранспортний консорціум – це ліквідація транзиту через Україну

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО наголошує, що створення газотранспортного консорціуму означатиме ліквідацію транзитної системи України.

Про це вона заявила під час наради з господарським активом Київської області в Обухові, повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів.

«Ідея ЯНУКОВИЧА про створення газотранспортного консорціуму – це крадіжка в України газової транзитної магістралі, це повна ліквідація транзитної системи, і після цього в енергетичному світі ми станемо просто жебраками», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр наголосила, що газотранспортна система України залишатиметься власністю держави. Вона також додала, що уряд під її керівництвом послідовно повертатиме державі стратегічні державні об’єкти.