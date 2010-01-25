Баррель нафти ОПЕК подешевшав до 73 доларів

Ціна нафтової "корзини" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) 22 січня впала до 73 доларів за баррель, повідомляє РІА Новості.

За станом на п`ятницю, 22 січня, ціна барреля нафти ОПЕК впала на 1,52 долара і склала 73,02 долара проти 74,54 долара в попередній день торгів. Ціна падає з 14 січня. Рекорд ціни "корзини" був встановлений 3 липня 2008 року - 140,73 долара за баррель. Середня ціна за підсумками 2009 року виявилася більш ніж удвічі нижчою - 61,06 долара за баррель. У січні 2009 року середня ціна барреля нафти ОПЕК склала 41,54 долара, в лютому - 41,41 долара, в березні - 45,78 долара, в квітні - 50,20 долара, в травні - 56,98 долара, в червні - 68,36 долара, в липні - 64,59 долара, в серпні - 71,35 долара, у вересні - 67,17 долара, в жовтні - 72,67 долара, в листопаді - 76,29 долара, в грудні - 74,01 долара.

У березні 2008 року "корзина" була розширена до 12 сортів нафти за рахунок Еквадору. Таким чином, в даний час ціна "корзини" ОПЕК визначається як середній арифметичний показник фізичних цін наступних сортів нафти, що добувається країнами картеля: Saharan Blend (Алжір), Girassol (Ангола), Oriente (Еквадор), Iran Heavy (Іран), Basra Light (Ірак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Лівія), Bonny Light (Нігерія), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудівська Аравія), Murban (ОАЕ) і BCF 17 (Венесуела).