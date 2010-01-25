Нафтові ф'ючерси на NYMEX знизилися

Ціни на нафту на торгах у п`ятницю, 23 січня, впали, причому падіння спостерігається вже третій день поспіль. Оптимізм щодо відновлення світової економіки, який недавно допоміг цінам піднятися до 15-місячного максимуму, залишає ринок, передає ПРАЙМ-ТАСС.

За підсумками торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування березневих ф`ючерсів на легку малосірчисту нафту впали на 1,54 долара, або на 2%, до 74,54 долара за баррель, і це був найнижчий рівень за підсумками торгів з 22 грудня.

Ф`ючерси на нафту марки Brent на ICE Futures подешевшали на 1,75 дол. - до 72,83 дол. за баррель.

Нафтові ф`ючерси з найближчим терміном виконання за два тижні подешевшали на 10%, тоді як 6 січня вони завершили торги на 15-місячному максимумі - 83,18 дол. за баррель. Темпи падіння прискорилися протягом останніх трьох сесій, оскільки Китай вжив заходи для скорочення кредитування, щоби не дати своїй економіці перегрітися. Таким чином, під загрозою опинилося найбільше світове джерело зростання попиту на нафту.

Здається все менш вірогідним, що економіка США, яка є найбільшим споживачем нафти у світі, внесе вагомий внесок до світового попиту у короткостроковій перспективі. Акції, які іноді використовуються нафтовим ринком як індикатор здоров`я економіки в цілому, різко впали у п`ятницю, оскільки позитивні фінансові звіти компаній все ж таки не виправдали очікувань.