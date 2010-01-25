Мінпаливенерго ініціює посилення відповідальності обленерго

Міністерство палива та енергетики України ініціює посилення відповідальності енергопостачальних компаній за надання неякісних послуг з електропостачання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на нараді, присвяченій питанням надійного електропостачання Житомирської області, заявив міністр палива та енергетики Юрій ПРОДАН.

За його словами, зокрема, міністерство спільно з Національною комісією регулювання електроенергетики (НКРЕ) розроблять законопроект, а також зміни до правил надання послуг з електропостачання, якими буде передбачене збільшення розміру компенсацій споживачам за неякісне електропостачання або безпідставне припинення електропостачання.

«Ми попрацюємо з НКРЕ, щоб підвищити відповідальність обленерго на законодавчому рівні, щоб обленерго відповідало перед споживачами… Гроші за недоотриману електроенергію мають бути повернені людям», - сказав Ю.ПРОДАН.

Міністр нагадав, що на даний час на законодавчому рівні передбачена норма, що обленерго у разі необгрунтованого припинення енергопостачання повинне компенсувати споживачу 25% вартості недопоставленої електроенергії. Згідно зі змінами, які планує ініціювати міністерство, сума даної компенсації може бути переглянута у бік збільшення, при цьому не виключається, що у випадку, якщо йтиметься про побутових споживачів (населення), може бути введена 100% компенсація вартості недопоставленої електроенергії.

Не виключається також, зазначив міністр, що на законодавчому рівні будуть чіткіше прописані терміни, в які обленерго повинні ліквідувати пошкодження і відновити електропостачання споживачів.