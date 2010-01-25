ТВЕЛ і Westinghouse можуть будувати завод з фабрикації ядерного палива

Конкурсна комісія при Міністерстві палива та енергетики з відбору технології та партнера будівництва в Україні заводу з фабрикації ядерного палива направила російській корпорації ВАТ «ТВЕЛ» і американській компанії Westinghouse пропозиції із запрошенням взяти участь у конкурсі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр палива та енергетики Юрій ПРОДАН.

«Комісія вже розробила конкурсні пропозиції, й вони направлені компаніям, які мають технології виробництва твелів для наших реакторів», - сказав міністр, уточнивши при цьому, що пропозиції направлені ВАТ «ТВЕЛ» і американській «Вестінгхаус».

Нагадаємо, що рішенням РНБО, введеним у дію указом Президента України Віктора ЮЩЕНКА в грудні, Мінпаливенерго було доручено провести конкурс із відбору технології та партнерів із будівництва заводу з фабрикації ядерного палива. При цьому в самому рішенні РНБО частково було визначено критерії, за якими має бути відібраний потенційний партнер України.

Довідка УНІАН. Згідно з Енергетичною стратегією, Україна планувала до 2014 року побудувати власний завод із фабрикації ТВЗ (тепловиділяючих збірок).

Згідно із затвердженою у вересні 2009 р. Кабінетом міністрів державною цільовою програмою «Ядерне паливо України», будівництво заводу з виробництва ядерного палива планується завершити в 2013 році. Вартість будівництва оцінюється в 1,679 млрд. грн., із яких 6,87 млрд. грн. планується залучити як інвестиції.