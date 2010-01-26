Ціни на нафту підвищилися

У Лондоні - до 73,7, Нью-Йорку - 75,2 дол./бар.

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 25 січня 2009 р. на провідних нафтових біржах підвищилися. Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів найближчого місяця постачання склали: у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 73,69 (+0,86) дол./бар.; у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange- Light, Sweet Crude Oil - 75,26 (+0,72) дол./бар.

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