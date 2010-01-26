Forbes прознозує падіння цін на нафту

Аналітики розходяться в своїх прогнозах щодо динаміки світових цін на нафту на 2010 р., передбачаючи від 40 до більше $100 за барель, повідомляє K2Kapital.

Журнал Forbes представив найпохмуріший прогноз, чекаючи обвалу цін на нафту до $40 доларів за барель.

Експерт ділового видання Крістофер Хелман вважає, що близькосхідні нафтові країни відкрутять вентилі трубопроводів під тиском зовнішніх кредиторів, аби повернути борги, термін виплати яких припав на 2010 р.

Надлишок пропозиції разом із очікуваним зміцненням долара до кошика валют стануть головними причинами зниження нафтових цін, зазначається в прогнозі на рік.