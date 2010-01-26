Розпочалися збори «Укрнафти» при кворумі 91,71%

Сьогодні в Києві розпочалися збори акціонерів ВАТ «Укрнафта», для участі в яких реєструвалися акціонери та їх представники, яким належать 91,71% акцій підприємства.

Як передає кореспондент УНІАН, збори проходять без участі преси, оскільки перед їх початком журналістів попросили залишити приміщення.

За словами співрозмовника агентства, в цілому для участі в зборах реєструвалися 29 акціонерів та їх представники.

Акціонери планують розглянути розподіл прибутку за 2006-2008 рр.

До порядку денного зборів включено 13 питань:

звіт правління ВАТ «Укрнафта» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2007-2008 рр.; звіт правління компанії про діяльність дочірніх підприємств і підприємств, створених за участю ВАТ «Укрнафта»; звіт Наглядової ради ВАТ «Укрнафта» про проведену роботу за 2007-2008 рр.;

звіт ревізійної комісії компанії про проведену роботу за 2006-2008 рр. та її висновки щодо річного звіту та балансу товариства за 2006-2008 рр.; затвердження річного звіту, балансу ВАТ «Укрнафта» за 2006-2009 рр.; розподіл прибутку ВАТ «Укрнафта» за 2006-2008 рр., затвердження терміну і порядку виплати дивідендів;

внесення змін і доповнень до статуту і внутрішніх положень ВАТ «Укрнафта»;

відкликання та обрання голови і членів Наглядової ради ВАТ «Укрнафта»;

відкликання та обрання голови і членів ревізійної комісії; відкликання та обрання голови правління ВАТ «Укрнафта»; про зобов`язання ВАТ «Укрнафта» до 1 липня 2010 року провести міжнародний аудит і надати НАК «Нафтогаз України» фінансову звітність товариства за 2009 рік, складену за міжнародними стандартами, з метою консолідації; про виконання колективного договору, стан виробничих фондів, рівень оплати праці працівників виробничої сфери "Укрнафти"; про укладання угоди між ВАТ «Укрнафта», міноритарними акціонерами і власником контрольного пакета акцій компанії про взаєморозуміння і співпрацю.

Нагадаємо, з початку 2009 року не відбулися четверо призначених зборів акціонерів ВАТ «Укрнафта» через відсутність реєстру власників іменних цінних паперів.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укрнафта» – найбільша нафтовидобувна компанія України, що видобуває 75% нафти і газового конденсату від загального обсягу видобутку в країні.

50% + 1 акція «Укрнафти» належать НАК «Нафтогаз України», 42% акцій контролює група «Приват».