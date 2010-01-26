Головою правління "Укрнафти" затверджений Кущ

Акціонери ВАТ «Укрнафта» на сьогоднішніх зборах затвердили головою правління компанії Олексія КУЩА, який до цього обіймав посаду виконуючого обов`язки голови правління.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі НАК «Нафтогаз України».

За словами співбесідника агентства, таке рішення акціонери ухвалили сьогодні на своїх зборах у Києві.

Як повідомляв УНІАН, О.КУЩ був призначений в.о. голови «Укрнафти» замість Ігоря ПАЛИЦІ 12 листопада 2007 року у зв`язку з обранням останнього народним депутатом України.

Акціонери ВАТ «Укрнафта» на зборах 26 січня ц.р. призначили головою наглядової ради компанії першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігоря ДІДЕНКА замість Вадима ЧУПРУНА.

26 січня в Києві відбулися збори акціонерів «Укрнафти», для участі в яких реєструвалися акціонери та їхні представники, які володіють 91,71% акцій.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укрнафта» – найбільша нафтовидобувна компанія України, яка видобуває 75% нафти і газового конденсату від загального обсягу видобутку в країні.

50% + 1 акція «Укрнафти» належать НАК «Нафтогаз України», 42% акцій контролює група "Приват".