Борг підприємств ТКЕ перевищив 2,8 млрд. грн.

Підприємства комунальної теплоенергетики (ТКЕ) заборгували за спожитий з початку нового опалювального сезону (з 1 жовтня 2009 р.) природний газ 2,88 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДК «Газ України».

У повідомленні зазначається, що, за даними оперативного моніторингу, рівень розрахунків підприємств ТКЕ з ДК «Газ України» в новому опалювальному сезоні на 26 січня ц.р. становить 44%.

Найбільші борги за спожитий природний газ накопичили підприємства ТКЕ Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Луганської, Одеської, Запорізької, Київської, Львівською областей, а також АР Крим.

Крім того, залишається незадовільним стан розрахунків підприємств ТКЕ за підсумками опалювального сезону 2008-2009 років (з 1 жовтня 2008 р.). Станом на 26 січня 2010 року рівень оплати підприємств ТКЕ за спожитий газ становить 78%, а борг перед компанією – 1,99 млрд. грн.

Загальна сума заборгованості підприємств ТКЕ перед ДК «Газ України» за природний газ, спожитий впродовж минулого (2008-2009 рр.) і нового (2009-2010 рр.) опалювальних сезонів, становить більш як 4,87 млрд. грн.

Крім того, продовжує накопичувати заборгованість за спожитий природний газ столична енергокомпанія АК «Київенерго». Заборгованість київських теплоенергетиків перед ДК «Газ України» за 2009-2010 рр. становила понад 1,46 млрд. грн. (рівень оплати в 2010 році – 28%).

Довідка УНІАН. Згідно з положенням статті 13 Закону України «Про теплопостачання», відповідальність за теплопостачання покладено на органи місцевого самоврядування.