«Нафтогаз України» вкладе 107 млн. євро «зелених» інвестицій
...для скорочення викидів парникових газів
НАК «Нафтогаз України» має намір вкласти 107 млн. євро цільових екологічних («зелених») інвестицій для скорочення викидів парникових газів. Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.
За словами співрозмовника агентства, відповідний план «зелених» інвестицій компанія направила для розгляду в Міністерство палива та енергетики України й Національне агентство екологічних інвестицій України.
Зокрема, згідно з планом «зелених» інвестицій, компанія має намір вкласти 65 млн. євро в скорочення викидів в атмосферу вуглекислого газу шляхом заміни газотурбінних приводів компресорних станцій ДК «Укртрансгаз» на електроприводні газоперекачувальні агрегати.
Крім того, компанія планує вкласти 42 млн. євро «зелених» інвестицій у створення системи й центру моніторингу, пошуку та усунення витоків парникових газів на об`єктах нафтогазового комплексу України.
Як повідомляв УНІАН, уряд України очікує, що участь інвесторів у модернізації ГТС дасть можливість упровадити новітні технології, що дозволяють скоротити використання газу в процесі його перекачування, замінивши газ на електроенергію. Це, в свою чергу, здешевить вартість транзиту й скоротить викиди отруйних речовин, що дозволить Україні отримати додаткові квоти по викидах парникових газів для подальшого їх продажу.