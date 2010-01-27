«Дніпроенерго» збільшила збитки більш як у 14 разів

Енергогенеруюча компанія ВАТ «Дніпроенерго» (м. Запоріжжя) в 2009 році збільшила чистий збиток в 14,5 разу – до 236,049 млн. грн., порівняно з результатом 2008 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Минулого року компанія скоротила валовий дохід (виручку від реалізації товарної продукції) на 10,5% - до 4 млрд. 98,952 млн. грн. Валовий збиток компанії за підсумками 2009 року становив 116,441 млн. грн., тоді як за підсумками 2008 року валовий прибуток компанії становив до 83,715 млн. грн.

Згідно з повідомленням, минулого року компанія скоротила вироблення електроенергії на 19,5% - до 12 млрд. 933,4 млн. кВт/год.

Середній тариф компанії на відпуск електроенергії в 2009 році, з урахуванням інвестиційної надбавки, становив 34,77 коп. за кВт/год. Собівартість виробництва електроенергії на ТЕС компанії зросла на 17% - до 36,24 коп. за кВт/год. При цьому частка паливної складової в собівартості становила в середньому 27,06 коп. Рентабельність компанії знизилася з 0,9% в 2008 році до 4,6% в 2009 році.

Питома витрата палива на ТЕС «Дніпроенерго» в середньому знизилася на 0,4% - з 386,1 грам/кВт/год. до 384,3 грам/кВт/год.

Частка компанії на ринку електроенергії в 2009 році, порівняно з 2008 роком, знизилася на 1% і становила 7,5%.

Як повідомляв УНІАН, «Дніпроенерго» завершила 2008 рік зі збитком 16,231 млн. грн., тоді як за підсумками 2007 року чистий прибуток компанії становив 123,757 млн. грн.

Довідка УНІАН. До складу "Дніпроенерго" входять Запорізька, Криворізька, Придніпровська ТЕС.

Державі в особі НАК "Енергетична компанія України" належить 50%+1 акція генкомпанії, ТОВ "ДТЕК" – 47,46% акцій.