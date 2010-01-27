«ЛУКОЙЛ» зупиняє Одеський НПЗ

НК "ЛУКОЙЛ" має намір із 28 січня цього року зупинити «ЛУКОЙЛ-Одеський нафтопереробний завод» на плановий капітальний ремонт, який продовжиться близько півтора місяця.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НК "ЛУКОЙЛ".

У повідомленні наголошується, що 28 січня на заводі будуть проведені роботи щодо зупинки технологічних об`єктів підприємства. У ході ремонтних робіт будуть здійснені планова регенерація каталізатора риформінгу, заміна каталізатора гідроочищення й ізомеризації, роботи з реконструкції печі П-1 риформінуа із заміною і переобв’язкою змійовиків для поліпшення її роботи, модернізація компресорів риформынгу з метою підвищення їх надійності та збільшення міжремонтного пробігу. Також будуть виконані роботи в обсягах капітального ремонту установок з ревізією і заміною устаткування.

Також у повідомленні наголошується, що під час проведення планового капітального ремонту заводу АЗС "ЛУКОЙЛ-Україна" забезпечуватимуться нафтопродуктами, завчасно накопиченими в резервуарному парку Одеського НПЗ.

Довідка УНІАН. Одеський НПЗ здатний щороку переробляти 2,8 млн. тонн нафти.

З липня 2005 року по березень 2008 року Одеський НПЗ перебував на широкомасштабній модернізації. Проведена модернізація підприємства відкрила можливість збільшити глибину переробки нафти з 56,02% (у 2004 р.) до 78%, наростити на 2% відбір світлих нафтопродуктів і випуск вакуумного газойлю, зменшити виробничі втрати на 0,56%. Модернізація заводу дала можливість випускати бензин за стандартом Євро-3, дизельне паливо – за стандартом Євро-4.

В результаті реалізації другого етапу реконструкції Одеського НПЗ, який планується проводити без зупинки виробництва, глибина переробки сировини зросте до 96%, а вихід світлих нафтопродуктів – до 74%.

З 2000 року завод належить російській нафтовій компанії «ЛУКОЙЛ».

У січні-серпні 2009 року Одеський НПЗ збільшив переробку нафтової сировини на 24,5% порівняно з аналогічним періодом 2008 року – до 1440,6 тис. тонн.