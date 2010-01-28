Росія і Білорусь домовилися по нафті

Росія і Білорусь підписали документи щодо постачання нафти.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, за підсумками російсько-білоруських переговорів були підписані наступні документи:

- Протокол про внесення змін до Угоди між Урядом Російської Федерації і Урядом Республіки Білорусь про заходи з врегулювання торговельно-економічної співпраці в області експорту нафти і нафтопродуктів від 12 січня 2007 г.;

- Баланс нафтової сировини Союзної держави Білорусі і Росії на 2010 рік;

- Методика (механізм) зміни тарифів на послуги з транспортування (транзиту) нафти магістральними трубопроводами, розташованими на території Республіки Білорусь.

Як повідомив на церемонії підписання документів віце-прем`єр-міністр Росії Ігор СЕЧИН, в результаті цілої серії зустрічей з білоруськими колегами сьогодні вдалося вийти на узгодження і підписання документів, що визначають постачання безмитної нафти цього року.

«Це цілий набір документів: це і баланс нафтової сировини, і методика розрахунку тарифів. Крім того, ми з Володимиром Іллічем (СЕМАШКО - перший заступник голови Уряду Республіки Білорусь) дамо доручення напрацювати інші питання нашої співпраці в ПЕК. І в найближчі дні почнемо роботу по всьому спектру наших взаємин: і по газу, по атомній енергетиці, з усіх інших питань», - підкреслив І.СЕЧИН.

Він відзначив, що позиція білоруської сторони була дуже жорсткою для РФ.

«Ми пішли на ряд компромісів з урахуванням особливих відносин з братською республікою, з народом Білорусі», - відзначив він.

За його словами, документи підготовлені дуже зважені, достатньо компромісні і супроводжуються, до того ж, спільною заявою щодо гарантій безперебійного транзиту. «Цього від нас чекають і європейські споживачі», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Росія і Білорусь до початку 2010 року не змогли підписати угоду про торгівлю нафтою. Російська сторона заявляла, що у разі непідписання угоди з 1 січня Білорусі доведеться оплачувати 100% митного збору при постачанні російської нафти. Мінськ, у свою чергу, наполягав на пільговому митному режимі. До 2010 року Росія поставляла нафту до Білорусі за пільговим експортним митом, що складало третину від тієї, яка платиться при експорті через інші країни.