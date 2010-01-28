Ціни на нафту зменшилися
09:44, 28 січня 2010Енергетика
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Ниже 74 дол./бар.
Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 27 січня 2010 р. на провідних нафтових біржах значно знизилися.
Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів найближчого місяця постачання склали: у Лондоні на InterContinental Exchange Futures Europe - IPE Brent Crude - 72,24 (-1,05) дол./бар.; у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 73,67 (-1,04) дол./бар.
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