«Київенерго» проведе інвентаризацію підключень

АК «Київенерго» у 2010 році проведе інвентаризацію підключень до своїх мереж для припинення випадків несанкціонованого відбору електроенергії споживачами, які не мають офіційно укладених договорів з компанією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це 28 січня на прес-конференції повідомив голова правління "Київенерго" Едуард СОКОЛОВСЬКИЙ.

За його словами, сьогодні частка так званого несанкціонованого споживання електроенергії по компанії доходить до 80% загального обсягу наднормативних втрат. Він уточнив, що за підсумками 2009 року обсяг наднормативних втрат електроенергії по «Київенерго» становив 80,9 млн. кВт/год, або близько 28,7 млн. грн. у грошовому вираженні.

Е.СОКОЛОВСЬКИЙ відзначив, що інвентаризація підключень дозволить не тільки знизити рівень крадіжок електроенергії, а й поліпшити надійність електропостачання споживачів у зв`язку з очікуваним зниженням навантаження на мережі компанії.

Він також повідомив, що аналогічна робота, проведена по ВАТ «Одесаобленерго», дозволила втричі знизити навантаження на мережі в центральній частині Одеси.

За словами Е.СОКОЛОВСЬКОГО, поточного року компанія має намір також реалізувати пілотний проект з точкового обмеження електропостачання побутових споживачів, які перевищують нормативні показники потужності споживання. Він відзначив, що проект буде реалізуватися в будинках старої забудови, здебільшого у центральній частині міста.

«Сьогодні до компанії звертаються досить забезпечені жителі центру з проханням видати техумови на 150 кВт, які старі внутрішньобудинкові мережі не можуть нести. Також у центрі поширена практика, коли люди підключають підігрів підлоги, і навантаження перевищує нормативне», - пояснив голова правління "Київенерго".

У зв`язку з цим він нагадав, що, згідно зі старими архітектурними нормами, потужність споживання електроенергії на одну квартиру старої забудови становить 3 кВт.

При перевищенні цього ліміту спеціальне обладнання, вбудоване у щитові будинків, автоматично відключатиме енергопостачання конкретного побутового споживача.

Даний проект «Київенерго» реалізовуватиме спільно з житлово-експлуатаційними організаціями, на балансі яких перебувають внутрішньобудинкові мережі.

Довідка УНІАН. АК “Київенерго” є найбільшим виробником теплової енергії і електроенергії в Україні. Компанія повністю забезпечує потреби столиці в електричній і на 70% – у тепловій енергії.